Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК сделал заявление после жесткого ДТП под Брестом с двумя погибшими

СК возбудил уголовное дело из-за смертельного лобового столкновения Audi и Renault под Брестом.

Источник: Комсомольская правда

В Брестском районе произошла смертельная авария, подробности которой раскрыли в Следственном комитете.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что два человека погибли в лобовом ДТП Renault и Audi под Брестом.

Жесткое ДТП произошло утром на автодороге Р-83, соединяющий агрогородок Чернавчицы с деревней Турна Малая. Предварительно установлено, что водитель легкового «Рено» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Ауди», ехавшей в направлении Бреста.

На месте от полученных травм погиб 42-летний водитель «Ауди» и его 35-летняя пассажирка. Водитель «Рено» получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В Следственном комитете сообщили о работе следственно-оперативной группы на месте аварии.

— Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси), — сделали заявление в СК.

Идет следствие.

Еще мы писали, что в Минске подросток несколько часов ломился в салон чужого BMW, а потом уснул в нем.