СК сделал заявление после жесткого ДТП под Брестом с двумя погибшими

В Брестском районе произошла смертельная авария, подробности которой раскрыли в Следственном комитете.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что два человека погибли в лобовом ДТП Renault и Audi под Брестом.
Жесткое ДТП произошло утром на автодороге Р-83, соединяющий агрогородок Чернавчицы с деревней Турна Малая. Предварительно установлено, что водитель легкового «Рено» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Ауди», ехавшей в направлении Бреста.
На месте от полученных травм погиб 42-летний водитель «Ауди» и его 35-летняя пассажирка. Водитель «Рено» получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
В Следственном комитете сообщили о работе следственно-оперативной группы на месте аварии.
— Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси), — сделали заявление в СК.
Идет следствие.
