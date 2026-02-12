Вашингтон
Троих детей, пострадавших в ДТП под Учалами, перевезли в Челябинск санавиацией

Пострадавших детей в смертельной аварии в Башкирии транспортировали в областную больницу.

Источник: Комсомольская правда

Троих детей, пострадавших в аварии в Учалинском районе, доставили санитарной авиацией из местной центральной больницы в Челябинскую областную клинику. Дальнейшее наблюдение и лечение они продолжат по месту жительства, сообщает министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По его словам, состояние двоих детей медики по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое. Третий ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Беременная женщина, также находившаяся в салоне одного из автомобилей, остается в Республиканской клинической больнице имени Куватова. Врачи характеризуют ее состояние как средней тяжести.

Напомним, трагедия произошла 10 февраля на трассе Белорецк — Учалы — Миасс. Там столкнулись Daewoo Matiz и Lada Granta. Двухлетняя девочка из Matiz погибла на месте, а ее мать и еще трое детей в возрасте девяти, семи и пяти лет были госпитализированы.

Обстоятельства происшествия контролирует прокуратура республики.

