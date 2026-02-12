Троих детей, пострадавших в ДТП под Учалами, перевезли в Челябинск санавиацией

Напомним, трагедия произошла 10 февраля на трассе Белорецк — Учалы — Миасс. Там столкнулись Daewoo Matiz и Lada Granta. Двухлетняя девочка из Matiz погибла на месте, а ее мать и еще трое детей в возрасте девяти, семи и пяти лет были госпитализированы.