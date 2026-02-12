Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На горящем производственном комплексе под Самарой частично обрушилась кровля

Появились подробности крупного пожара в Алексеевке под Самарой.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Стали известны подробности крупного пожара, который произошел под Самарой 12 февраля. Около 11.11 стало известно, что в промзоне в поселке Алексеевка горит производственное здание. На складе загорелась пластиковая тара на площади 600 квадратных метров.

«Произошло частичное обрушение кровли. Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров», — рассказали в МЧС Самарской области о текущем положении дел на месте ЧП.

Пожар продолжают тушить 62 человека при содействии 28 единиц техники. Из здания никого не эвакуировали, обошлось без погибших и пострадавших.