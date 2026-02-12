На горящем производственном комплексе под Самарой частично обрушилась кровля

Стали известны подробности крупного пожара, который произошел под Самарой 12 февраля. Около 11.11 стало известно, что в промзоне в поселке Алексеевка горит производственное здание. На складе загорелась пластиковая тара на площади 600 квадратных метров.
«Произошло частичное обрушение кровли. Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров», — рассказали в МЧС Самарской области о текущем положении дел на месте ЧП.
Пожар продолжают тушить 62 человека при содействии 28 единиц техники. Из здания никого не эвакуировали, обошлось без погибших и пострадавших.