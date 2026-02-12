Площадь пожара на складе в Самарской области увеличилась

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Площадь пожара на складе с пластиковой продукцией в Самарской области увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, для разведки района происшествия используется беспилотник, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.