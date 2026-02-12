Военный медик из Уфы стала зампредседателя Молодежной палаты Башкирии

Алина Маннанова, вышедшая в финал кадрового конкурса «Герои Башкортостана», вошла в обновленный состав Молодежной общественной палаты республики. Члены палаты избрали ее своим заместителем председателя.
Маннанова — военный фельдшер. В 2023 году она заключила контракт и уехала в Луганскую Народную Республику, где занималась эвакуацией пострадавших с передовой. Вернувшись домой, продолжила помогать: изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, собирает и отправляет гуманитарную помощь.
Кроме того, Алина возглавляет учебный центр тактической медицины при Башкирском государственном медицинском университете.
