Военный медик из Уфы стала зампредседателя Молодежной палаты Башкирии

Финалистка «Героев Башкортостана» Алина Маннанова избрана в новый состав палаты.

Источник: Комсомольская правда

Алина Маннанова, вышедшая в финал кадрового конкурса «Герои Башкортостана», вошла в обновленный состав Молодежной общественной палаты республики. Члены палаты избрали ее своим заместителем председателя.

Маннанова — военный фельдшер. В 2023 году она заключила контракт и уехала в Луганскую Народную Республику, где занималась эвакуацией пострадавших с передовой. Вернувшись домой, продолжила помогать: изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, собирает и отправляет гуманитарную помощь.

Кроме того, Алина возглавляет учебный центр тактической медицины при Башкирском государственном медицинском университете.

