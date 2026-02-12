Ситуация с наркотиками в Молдове вызывает тревогу: в парламент вызвали главу МВД

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Министр внутренних дел (МВД) Молдовы Даниэла Мисаил-Никитин выступит в парламенте с отчетом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на территории Республики Молдова.
Инициатива была выдвинута депутатом от Партии социалистов Владимиром Односталко и была поддержана всеми 93 депутатами, присутствовавшими на встрече, включая депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).
«В парламенте уже проводились некоторые слушания по этому вопросу. Кроме того, спустя четыре месяца “борьбы” мы видели множественные сообщения полиции. Я считаю, что парламент должен знать, каких результатов достигла полиция в этом направлении, а также какие меры борьбы и профилактики предпринимаются по линии МВД», — отметил Односталко.
Председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, депутат от PAS Лилиан Карп, поддержала инициативу и призвала всех коллег сделать то же самое.
«Считаю, что министерству есть что представить, и я попрошу своих коллег проголосовать за это предложение, давайте посмотрим, какие действия они предприняли, чтобы не оставлять места для манипуляций», — сказал Карп.
Председатель комиссии также упомянул, что в последние месяцы прошли аресты, ликвидация групп, пытавшихся распространять различные наркотические вещества и наркотики, а также были слушания в парламенте, на которых поставили некоторые задачи, которые должны выполнить ответственные учреждения.
Спикер парламента Игорь Гросу уточнил, что дата слушаний глав МВД будет назначена на следующем заседании Постоянного бюро парламента.
Ранее в ход телевизионных интервью, Мисаил-Никитин заявляла, что Республика Молдова в настоящее время является скорее транзитной страной для наркотиков, чем страной потребления, но доля преступлений, связанных с наркотиками, растет, даже если общая преступность снижается.