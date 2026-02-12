Пьяный брестчинин вылетел с чужого корпоратива, но он не сдался и сделал это

Пьяного белоруса выгнали с чужого корпоратива, но он не сдался и сделал это. Подробности уголовного дела рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Фигурантом уголовного дела стал 47-летний брестчанин, до ночи отдыхавший с друзьями в одном из городских заведений. В какой-то момент компания вышла на улицу. А возвращаясь, мужчина отстал от друзей и зашел в другое заведение, где был частный корпоратив.
Пьяного брестанина еле выставили на улицу с чужого праздника. Недовольный этим, фигурант ударил дверь рукой, оставив вмятину. Ущерб составил около 500 белорусских рублей.
Спустя несколько минут после инцидента брестчанина задержал ближайший наряд милиции. Ему инкриминируют хулиганство.
