В Уфе построят придорожный комплекс с заправкой для газомоторных машин

В Калининском районе Уфы, возле деревни Самохваловка, до конца марта откроют придорожный комплекс с многотопливной автозаправочной станцией. Информацию об этом опубликовали в региональном министерстве торговли и услуг.
Проект реализует компания «Азимут». Объем вложений составит 120 миллионов рублей, добавили в ведомстве.
Как рассказал глава министерства Азат Аскаров, на новой АЗС смогут заправляться в том числе автомобили на газомоторном топливе. Для посетителей предусмотрены магазин и крытое помещение для отдыха. Благодаря проекту появится десять рабочих мест.
Комплекс разместится на федеральной трассе М 5 «Урал» по направлению к Уфе. Помимо заправочной станции (включая газовую), там обустроят парковку и зону для отдыха водителей и пассажиров. Общая площадь застройки составит более 800 квадратных метров.
Проекту присвоили статус приоритетного инвестпроекта республики, что позволило компании получить землю в аренду без торгов.
Аскаров добавил, что сегодня в Башкирии сопровождают более 70 инвестпроектов на общую сумму более семи миллиардов рублей. Он также напомнил, что «Азимут» уже не первый раз реализует в регионе проекты придорожного сервиса.
