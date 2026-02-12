Учеников гимназии на проспекте Славы эвакуировали из-за задымления

Инцидент произошел 12 февраля в 8:45. Открытого горения в здании не было, уточняется в сообщении.
«Штатная система автоматической пожарной сигнализации сработала своевременно. К месту незамедлительно прибыл наряд МЧС. К моменту прибытия спасателей все учащиеся и сотрудники были эвакуированы в соответствии с установленным регламентом», — отметили чиновники.
Сейчас электроснабжение гимназии восстановлено в полном объеме, школьникам предоставили горячее питание. Учебный процесс осуществляется в штатном режиме.