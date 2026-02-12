Вашингтон
Учеников гимназии на проспекте Славы эвакуировали из-за задымления

Учащихся гимназии № 295 по адресу: проспект Славы, 40, к. 5 эвакуировали из-за задымления. По данным администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, причиной стало короткое замыкание в электрощитовой.

Источник: Коммерсантъ

Инцидент произошел 12 февраля в 8:45. Открытого горения в здании не было, уточняется в сообщении.

«Штатная система автоматической пожарной сигнализации сработала своевременно. К месту незамедлительно прибыл наряд МЧС. К моменту прибытия спасателей все учащиеся и сотрудники были эвакуированы в соответствии с установленным регламентом», — отметили чиновники.

Сейчас электроснабжение гимназии восстановлено в полном объеме, школьникам предоставили горячее питание. Учебный процесс осуществляется в штатном режиме.