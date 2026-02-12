В Карибском море столкнулись два военных корабля США

В последние месяцы по распоряжению президента Дональда Трампа США наращивают свое военно-морское присутствие в Карибском регионе в рамках кампании против наркоторговли. В зоне ответственности Южного командования США уже развернуты 12 боевых кораблей, включая авианосец Gerald R. Ford с ударной группой, пишет WSJ. С декабря 2025 года США ввели морскую блокаду Венесуэлы, задерживая танкеры, участвующие в торговле венесуэльской нефтью. В начале января 2026 года спецназовцы США захватили Николаса Мадуро вместе с его женой. В США им предъявили обвинения в наркоторговле, супруги ожидают суда.