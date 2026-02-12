В Карибском море столкнулись два военных корабля США

Военный корабль США и судно снабжения американских военно-морских сил (ВМС) столкнулись в водах у Южной Америки, два человека пострадали, сообщает The Wall Street Journal.
Столкновение произошло во время дозаправки в море. По словам представителя Южного командования США полковника Эммануэля Ортиса, эсминец Truxtun столкнулся с быстроходным кораблем боевого обеспечения Supply. На обоих кораблях сообщили, что могут безопасно продолжить плавание, сказал Ортис. Состояние пострадавших стабильное.
Представитель Южного командования сообщил, что причина столкновения до конца не ясна и точное место столкновения еще не установлено, передает WSJ. Представитель военного ведомства сообщил, что инцидент произошел в зоне ответственности Южного командования. В нее входят Карибский бассейн, а также акватории южной Атлантики и южной части Тихого океана. WSJ уточнила, что судно Supply действовало в Карибском море.
Переброска припасов и топлива между двумя идущими бок о бок кораблями — стандартная процедура пополнения запасов в море, пишет газета. При этом такие суда, как Supply, принадлежат ВМС, но управляются гражданскими экипажами. Сами столкновения боевых кораблей с другими судами случаются редко, отметила WSJ.
Эсминец ВМС США John S. McCain в конце августа 2017 года столкнулся в Малаккском проливе с танкером, шедшим с Тайваня. Оба направлялись в порт Сингапура. По итогам расследования ВМС США, причиной происшествия стали ошибки стоявших на вахте офицеров и моряков. До этого, в июне 2017 года, эсминец США Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Cristal, ходящим под флагом Филиппин, у берегов Японии.
После этих инцидентов Пентагон уволил командующего Седьмым флотом вице-адмирала Джозефа Окойна в связи с «потерей уверенности в его способностях» выполнять свои обязанности. Всего в результате двух столкновений погибли более 15 американских моряков.
В последние месяцы по распоряжению президента Дональда Трампа США наращивают свое военно-морское присутствие в Карибском регионе в рамках кампании против наркоторговли. В зоне ответственности Южного командования США уже развернуты 12 боевых кораблей, включая авианосец Gerald R. Ford с ударной группой, пишет WSJ. С декабря 2025 года США ввели морскую блокаду Венесуэлы, задерживая танкеры, участвующие в торговле венесуэльской нефтью. В начале января 2026 года спецназовцы США захватили Николаса Мадуро вместе с его женой. В США им предъявили обвинения в наркоторговле, супруги ожидают суда.