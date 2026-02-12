Экс-главу FESCO задержали в Москве

Андрей Северилов — профессиональный инвестор в промышленные и финансовые активы. В 2024 году он вышел из совета директоров FESCO и заявлял РБК, что больше не имеет отношение к группе. В том же году он зарегистрировал в Москве новую компанию — АО «А7 Холдинг» с уставным капиталом 100 млн руб. Он же ее и возглавил. Тогда Северилов заявлял РБК, что «А7 Холдинг» будет владеть и управлять активами из разных отраслей, преимущественно в сфере транспорта. В частности, компания заинтересована в покупке морских портов и железнодорожных активов, отметил он, не раскрывая, куда конкретно собирается инвестировать.