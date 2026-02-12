Вашингтон
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух сестёр третий день ищут в Петербурге: девочки могли уйти в секту

Волонтёры считают, что в нашем регионе их уже нет.

Источник: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

В Петербурге снова пропали дети. Вернее, одна из потерявшихся сестёр ещё несовершеннолетняя, ей 11, другой — 18. Последний раз девочек видели в понедельник, 9 февраля.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил поиск, а его сотрудники рассказали журналистам, что утром понедельника старшая сестра повела младшую в школу. Они считают, что ни на территории города, ни Ленинградской области их уже нет.

Согласно описанию, 11-летняя Ирина Ж. была одета в светлый пуховик, синюю юбку, зелёные ботинки с желтыми шнурками и белую шапку. У неё тёмно-русые волосы, карие глаза и рост 148 см. 18-летняя Марина тоже ушла в светлом пуховике. На ней были тёмные платок и юбка, а также синие сапоги. Рост девушки — 170 см.

Как пишут СМИ, в последнее время сёстры жили с отцом, при этом Ирина ходила в школу, а вот Марина не училась и не работала. Со слов близких известно, что она придерживалась идей секты «Русской православной церкви — Царская империя», которая находится на территории другого региона. Есть информация, что её адепты отказываются от связей с родными и благ цивилизации, уезжают в лес, чтобы ежедневно молиться и трудиться. Называть лидеров организации другим её членам следует «царями» и «владыками», а её глава, согласно данным из открытых источников, — четырежды судимый Леонид Власов именует себя «патриарх-царь-пророк Илья».

Вполне возможно, девочки сбежали именно туда. Поиск продолжается, и волонтёры просят сообщать всё, что известно о «потеряшках».

К слову, ранее в Петербурге похоронили 9-летнего Пашу, который бесследно исчез 30 января. После четырёхдневного поиска удалось найти его тело. Взрослый мужчина убил ребёнка, когда тот якобы попытался его шантажировать.