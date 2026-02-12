Двух сестёр третий день ищут в Петербурге: девочки могли уйти в секту

Как пишут СМИ, в последнее время сёстры жили с отцом, при этом Ирина ходила в школу, а вот Марина не училась и не работала. Со слов близких известно, что она придерживалась идей секты «Русской православной церкви — Царская империя», которая находится на территории другого региона. Есть информация, что её адепты отказываются от связей с родными и благ цивилизации, уезжают в лес, чтобы ежедневно молиться и трудиться. Называть лидеров организации другим её членам следует «царями» и «владыками», а её глава, согласно данным из открытых источников, — четырежды судимый Леонид Власов именует себя «патриарх-царь-пророк Илья».