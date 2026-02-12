На складе под Самарой ликвидировали открытое горение

В поселке Алексеевка Кинельского района Самарской области пожарным удалось справиться с открытым огнем на крупном производственном комплексе. Возгорание пластиковой тары на складе началось около 11.00 и быстро распространилось. Его площадь увеличилась с 600 до 2000 квадратных метров, произошло обрушение кровли, сообщают МЧС Самарской области.