На складе под Самарой ликвидировали открытое горение

Пожар на производственном комплексе под Самарой сейчас устраняют 70 человек и 30 единиц техники.

Источник: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В поселке Алексеевка Кинельского района Самарской области пожарным удалось справиться с открытым огнем на крупном производственном комплексе. Возгорание пластиковой тары на складе началось около 11.00 и быстро распространилось. Его площадь увеличилась с 600 до 2000 квадратных метров, произошло обрушение кровли, сообщают МЧС Самарской области.

«На месте продолжается проливка и разбор конструкций. Работают порядка 70 человек и 30 единиц техники», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Открытое горение ликвидировано, однако спасатели продолжают обрабатывать очаги тления и разбирать поврежденные конструкции. Пострадавших нет.