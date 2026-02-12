Вашингтон
В Таганроге заместителя командира роты ДПС заподозрили в получении взятки

В Таганроге полицейского задержали после взятки в 40 тысяч рублей, возбуждено дело.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге в получении взятки заподозрили заместителя командира первого взвода отдельной роты ДПС ГИБДД городского управления МВД. Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Информацию 12 февраля подтвердили в пресс-службах ГУ МВД России по Ростовской области и донского управления СК.

— По указанию начальника ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенанта полиции Александра Речицкого сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности, — прокомментировали в полиции.

По данным следствия, в февраля 2026 года подозреваемый получил от жителя Таганрога 40 тысяч рублей. За эти деньги он якобы обещал не упоминать, что виновник оставил место ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ) и не отправлять административные материалы в суд.

По информации СК, правоохранителя задержали, в суд направили ходатайство о заключеннии под стражу. Следователи выясняют детали произошедшего.

