В Таганроге заместителя командира роты ДПС заподозрили в получении взятки

По данным следствия, в февраля 2026 года подозреваемый получил от жителя Таганрога 40 тысяч рублей. За эти деньги он якобы обещал не упоминать, что виновник оставил место ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ) и не отправлять административные материалы в суд.