Фигурантам дела «Облкоммунэнерго» продлили арест до 15 мая

По данным предварительного следствия, обвиняемые, ссылаясь на необходимость возмещения затрат при исполнении контрактов, похитили не менее 1 млн руб. из бюджета региона. Выделенные средства предназначались для развития инфраструктуры, но фигуранты направили их на погашение долгов ОТСК за топливно-энергетические ресурсы. Помимо этого в ходе процесса по избранию меры пресечения было заявлено, что ОТСК выделяли две субсидии на 508 млн руб., но обвиняемые якобы получили их по завышенной стоимости на оплату работ. По версии обвинения, Олег Чемезов, занимая пост вице-губернатора, способствовал незаконной деятельности ОТСК. Организатором схемы следствие считает Татьяну Черных. Никто из них вину не признает.