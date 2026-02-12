Вашингтон
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске сотрудника завода задержали за коммерческий подкуп

Силовики задержали в Челябинске 36-летнего начальника бюро закупки услуг по содержанию и ремонту оборудования филиала одного из заводов. Его подозревают в коммерческом подкупе. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Источник: Челябинский Следком/Telegram

— По данным следствия, подозреваемый получил от директора коммерческой фирмы более 220 тысяч рублей за совершение действий в интересах фирмы, в том числе за предоставление конфиденциальной информации о предложениях других поставщиков и ценах услуг для заключения договоров подряда с филиалом завода, а также за обеспечение своевременной оплаты по договорам.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере). Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения.

Часть 7 статьи 204 УК РФ предусматривает различные варианты наказания — от штрафа в размере от одного миллиона до трёх миллионов рублей до девяти лет лишения свободы.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Они же осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Напомним, 12 февраля по подозрению в получении взятки ФСБ задержала заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика.