В Челябинске сотрудника завода задержали за коммерческий подкуп

— По данным следствия, подозреваемый получил от директора коммерческой фирмы более 220 тысяч рублей за совершение действий в интересах фирмы, в том числе за предоставление конфиденциальной информации о предложениях других поставщиков и ценах услуг для заключения договоров подряда с филиалом завода, а также за обеспечение своевременной оплаты по договорам.
Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере). Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения.
Часть 7 статьи 204 УК РФ предусматривает различные варианты наказания — от штрафа в размере от одного миллиона до трёх миллионов рублей до девяти лет лишения свободы.
Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Они же осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.
Напомним, 12 февраля по подозрению в получении взятки ФСБ задержала заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика.