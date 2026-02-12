В Челябинске сотрудника завода задержали за коммерческий подкуп

— По данным следствия, подозреваемый получил от директора коммерческой фирмы более 220 тысяч рублей за совершение действий в интересах фирмы, в том числе за предоставление конфиденциальной информации о предложениях других поставщиков и ценах услуг для заключения договоров подряда с филиалом завода, а также за обеспечение своевременной оплаты по договорам.