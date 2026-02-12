Во Флориде убили шесть человек, включая уроженца России

В офисе шерифа округа Сарасота пояснили, что подозреваемый ранее состоял в романтических отношениях с одной из жертв в Форт-Лодердейле, которая, в свою очередь, была связана с погибшими в Сарасоте. Однако точные мотивы нападения на вторую группу людей пока не установлены. Полиция квалифицировала произошедшее как серийное убийство.