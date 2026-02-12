Вашингтон
Во Флориде убили шесть человек, включая уроженца России

В американских городах Сарасота и Форт-Лодердейл погибли шесть человек, включая выходцев из России и Украины. 51-летний Рассел Кот расправился с бывшей возлюбленной и ее знакомыми, после чего совершил самоубийство.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В американском штате Флорида произошла серия убийств, жертвами которой стали шесть человек. Среди погибших оказались уроженцы России и Украины, сообщает РИА Новости.

Инциденты зафиксированы в среду утром в двух городах штата, Форт-Лодердейле и Сарасоте. По данным местной полиции, все преступления совершил 51-летний Рассел Кот. Его тело было обнаружено на месте расправы над последними четырьмя убитыми.

Первыми жертвами стрелка в Форт-Лодердейле стали 46-летняя Лариса Блюдая и 18-летний Бен Азизов. Затем преступник направился в Сарасоту, где убил еще четверых: Ольгу Грейнерт, Флориту Столяр, Анатолия Йоффе и Ярослава Блюдого.

Проведенный РИА Новости анализ социальных сетей показал, что часть погибших имеет русские и украинские корни. Так, на странице 66-летней Флориты Столяр указано, что она родилась в Днепропетровске. У ее супруга, 61-летнего Анатолия Йоффе, местом рождения значится Санкт-Петербург. По данным телеканала ABC, Йоффе владел местной медицинской клиникой.

В офисе шерифа округа Сарасота пояснили, что подозреваемый ранее состоял в романтических отношениях с одной из жертв в Форт-Лодердейле, которая, в свою очередь, была связана с погибшими в Сарасоте. Однако точные мотивы нападения на вторую группу людей пока не установлены. Полиция квалифицировала произошедшее как серийное убийство.