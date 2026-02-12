Жительницы Башкирии могут бесплатно сделать ЭКО по полису ОМС

Чтобы получить направление, нужно прийти в женскую консультацию по месту жительства и пройти полное обследование. Если речь идет о семейной паре, проверку здоровья проходят оба супруга. В ведомстве уточнили: претендовать на процедуру можно, если традиционное лечение бесплодия не принесло результата на протяжении полугода-года.