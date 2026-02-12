Вашингтон
Неизвестные пытались поджечь две заправки в Петербурге

Очевидцы сообщили о двух случаях ЧП в Северной столице.

Источник: Комсомольская правда

Днем 12 февраля петербуржцы стали очевидцами, как одна из колонок автозаправки внезапно вспыхнула на Московском проспекте у дома 102. О происшествии сообщил Telegram-канал «Дорожный инспектор». Однако это был не единственный подобный инцидент.

— Еще один эпизод произошел на АЗС на набережной Обводного канала, — добавил автор.

Информация о пострадавших не поступала. Был ли это поджог или результат нарушения правил техники безопасности, пока неизвестно. «КП-Петербург» следит за ситуацией.

Обновление от 18:50: В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти рассказали, что в полицию Адмиралтейского района поступил сигнал о ЧП на автозаправке на Обводном канале. Голос на том конце провода заявил о неизвестном, который поджег портфель и убежал. Спустя непродолжительное время аналогичное сообщение пришло из автозаправки на Московском проспекте.

— В результате инцидента никто не пострадал. Пожар оперативно потушили, а объектам не был причинен какой-либо ущерб, — отметили в ведомстве.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти добавили, что подозреваемым в случившемся оказался 16-летний парень. Его задержали, а полиция начала проверку.

Напомним, в начале февраля пожар при невыясненных обстоятельствах произошел в пункте сбора гуманитарной помощи на Кантемировской улице в Приморском районе. Оказалось, что в его подвал бросили две бутылки с горючей смесью, после чего огонь уничтожил там все собранные медикаменты. После случившегося на месте задержали молодую девушку, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».