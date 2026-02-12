Неизвестные пытались поджечь две заправки в Петербурге

Напомним, в начале февраля пожар при невыясненных обстоятельствах произошел в пункте сбора гуманитарной помощи на Кантемировской улице в Приморском районе. Оказалось, что в его подвал бросили две бутылки с горючей смесью, после чего огонь уничтожил там все собранные медикаменты. После случившегося на месте задержали молодую девушку, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».