Неизвестные пытались поджечь две заправки в Петербурге

Днем 12 февраля петербуржцы стали очевидцами, как одна из колонок автозаправки внезапно вспыхнула на Московском проспекте у дома 102. О происшествии сообщил Telegram-канал «Дорожный инспектор». Однако это был не единственный подобный инцидент.
— Еще один эпизод произошел на АЗС на набережной Обводного канала, — добавил автор.
Информация о пострадавших не поступала. Был ли это поджог или результат нарушения правил техники безопасности, пока неизвестно. «КП-Петербург» следит за ситуацией.
Обновление от 18:50: В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти рассказали, что в полицию Адмиралтейского района поступил сигнал о ЧП на автозаправке на Обводном канале. Голос на том конце провода заявил о неизвестном, который поджег портфель и убежал. Спустя непродолжительное время аналогичное сообщение пришло из автозаправки на Московском проспекте.
— В результате инцидента никто не пострадал. Пожар оперативно потушили, а объектам не был причинен какой-либо ущерб, — отметили в ведомстве.
В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти добавили, что подозреваемым в случившемся оказался 16-летний парень. Его задержали, а полиция начала проверку.
Напомним, в начале февраля пожар при невыясненных обстоятельствах произошел в пункте сбора гуманитарной помощи на Кантемировской улице в Приморском районе. Оказалось, что в его подвал бросили две бутылки с горючей смесью, после чего огонь уничтожил там все собранные медикаменты. После случившегося на месте задержали молодую девушку, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».