Один человек погиб и двое пострадали при ДТП с бензовозом в Новой Москве

По данным источника агентства в правоохранительных органах, одним из участников аварии стал бензовоз.
«В результате дорожной аварии водитель одного из легковых автомобилей от полученных травм скончался на месте, водителя и пассажира второго легкового транспортного средства с травмами различной степени тяжести госпитализировали», — уточнили в Госавтоинспекции.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.