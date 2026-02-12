Вашингтон
Один человек погиб и двое пострадали при ДТП с бензовозом в Новой Москве

В Новой Москве на Варшавском шоссе столкнулись бензовоз и два легковых автомобиля. В результате аварии погиб водитель одной из легковушек, еще двое человек с травмами госпитализированы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На Варшавском шоссе в районе деревни Бунчиха произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и двух легковушек. В результате аварии один человек погиб, еще двое получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, одним из участников аварии стал бензовоз.

«В результате дорожной аварии водитель одного из легковых автомобилей от полученных травм скончался на месте, водителя и пассажира второго легкового транспортного средства с травмами различной степени тяжести госпитализировали», — уточнили в Госавтоинспекции.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.