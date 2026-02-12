Один человек погиб и двое пострадали при ДТП с бензовозом в Новой Москве

На Варшавском шоссе в районе деревни Бунчиха произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и двух легковушек. В результате аварии один человек погиб, еще двое получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.