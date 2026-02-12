Взрослые оставили их одних: во Владивостоке во время пожара погибли трое детей

Трое детей погибли во время пожара в многоквартирном доме Владивостока. Еще шестерых человек спасателям удалось вызволить из пламени. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Пожар произошел во Владивостоке на улице Толстого в доме № 30. В 22:03 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме.
По прибытии на место происшествия спасатели обнаружили сильное задымление в подъезде и возгорание в квартире на седьмом этаже. Пожарные немедленно приступили к эвакуации жильцов и тушению огня.
Спасатели МЧС России провели срочную эвакуацию жителей соседних квартир. С помощью специальных средств было спасено шесть человек, среди которых двое детей.
Пожар локализовали на площади 30 квадратных метров. Но трагедии избежать не удалось — в горящей квартире погибли трое детей: мальчики трех, шести и девяти лет. На момент происшествия дети находились в квартире без присмотра взрослых.
В ликвидации пожара было задействовано 29 пожарных и 8 единиц специализированной техники.
«Силы пожарно-спасательных подразделений были направлены на спасение людей и тушение пожара», — отметили в пресс-службе регионального МЧС.
Прокуратура уже организовала проверку по факту трагедии.
«На месте с целью координации правоохранительных органов и специальных служб работает прокурор Ленинского района города Владивостока Роман Язвенко. Установление причин произошедшего, ход и результаты доследственной проверки поставлены в прокуратуре на контроль», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.