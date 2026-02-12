Вашингтон
Взрослые оставили их одних: во Владивостоке во время пожара погибли трое детей

Страшный пожар во Владивостоке унес жизни троих детей.

Источник: Комсомольская правда

Трое детей погибли во время пожара в многоквартирном доме Владивостока. Еще шестерых человек спасателям удалось вызволить из пламени. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Пожар произошел во Владивостоке на улице Толстого в доме № 30. В 22:03 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме.

По прибытии на место происшествия спасатели обнаружили сильное задымление в подъезде и возгорание в квартире на седьмом этаже. Пожарные немедленно приступили к эвакуации жильцов и тушению огня.

Спасатели МЧС России провели срочную эвакуацию жителей соседних квартир. С помощью специальных средств было спасено шесть человек, среди которых двое детей.

Пожар локализовали на площади 30 квадратных метров. Но трагедии избежать не удалось — в горящей квартире погибли трое детей: мальчики трех, шести и девяти лет. На момент происшествия дети находились в квартире без присмотра взрослых.

В ликвидации пожара было задействовано 29 пожарных и 8 единиц специализированной техники.

«Силы пожарно-спасательных подразделений были направлены на спасение людей и тушение пожара», — отметили в пресс-службе регионального МЧС.

Прокуратура уже организовала проверку по факту трагедии.

«На месте с целью координации правоохранительных органов и специальных служб работает прокурор Ленинского района города Владивостока Роман Язвенко. Установление причин произошедшего, ход и результаты доследственной проверки поставлены в прокуратуре на контроль», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.