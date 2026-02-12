Взрослые оставили их одних: во Владивостоке во время пожара погибли трое детей

Трое детей погибли во время пожара в многоквартирном доме Владивостока. Еще шестерых человек спасателям удалось вызволить из пламени. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.