Трое детей погибли при пожаре во Владивостоке

В многоквартирном жилом доме во Владивостоке произошел пожар, жертвами которого стали трое малолетних детей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, сообщение о возгорании в доме № 30 по улице Толстого поступило в пожарно-спасательную службу в 15:03 мск. Для тушения пожара, охватившего 30 квадратных метров, привлекались 30 человек личного состава и 8 единиц техники. Из соседних квартир пожарным удалось спасти шесть человек. На месте возгорания спасателями были обнаружены тела троих детей в возрасте 3, 6 и 9 лет, которые находились дома без родителей.