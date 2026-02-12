Вашингтон
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое детей погибли при пожаре во Владивостоке

Во Владивостоке при пожаре в жилом доме погибли трое детей, оставленных без присмотра. Прокуратура Приморья взяла расследование трагедии под контроль и проверит работу органов профилактики.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В многоквартирном жилом доме во Владивостоке произошел пожар, жертвами которого стали трое малолетних детей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, сообщение о возгорании в доме № 30 по улице Толстого поступило в пожарно-спасательную службу в 15:03 мск. Для тушения пожара, охватившего 30 квадратных метров, привлекались 30 человек личного состава и 8 единиц техники. Из соседних квартир пожарным удалось спасти шесть человек. На месте возгорания спасателями были обнаружены тела троих детей в возрасте 3, 6 и 9 лет, которые находились дома без родителей.

Прокуратура Приморского края сообщила о начале проверки по факту гибели несовершеннолетних. На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выехал прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко. В ведомстве подтвердили, что, по предварительной информации, взрослые в момент трагедии отсутствовали.

Надзорный орган взял на контроль установление причин пожара, а также ход доследственной проверки. Кроме того, прокуратура намерена дать принципиальную правовую оценку действиям органов системы профилактики, ответственных за благополучие семей с детьми.