Главные масленичные гуляния в Уфе пройдут в саду Аксакова

Масленичная неделя в этом году продлится с 16 по 22 февраля. Центральным событием в столице Башкирии станет праздник 21 числа в саду имени Сергея Аксакова.
Организаторы сделают отсылку к позапрошлому веку. Так, в 19-м столетии именно здесь проходили шумные, по-настоящему семейные городские гуляния. Вернуться к этим традициям — главная идея нынешней Масленицы, говорят организаторы, которые дали мероприятию название «Аксаковская Масленица. Благо твори!».
С полудня гостей ждут блины, выступления артистов, хороводы и скоморохи. Для детей и взрослых придумали народные забавы. Работать будут тематические фотозоны, где можно сделать семейные снимки.
