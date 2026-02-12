Вашингтон
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи 13-летнего школьника отправили в центр для малолетних правонарушителей за подготовку теракта

В Сочи суд изолировал 13-летнего школьника, готовившего теракт в школе из-за конфликта с одноклассниками. Подросток с января планировал нападение и искал инструкции в Telegram.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Лазаревский районный суд Сочи вынес решение о помещении 13-летнего подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Ученика шестого класса уличили в подготовке вооруженного нападения на собственную школу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, школьник 2013 года рождения начал планировать преступление в январе 2026 года, и свои намерения и способы совершения теракта он обсуждал с единомышленниками в тематической группе в мессенджере Telegram. Там же публиковались обучающие видеозаписи подобных атак, а участники чата давали подростку советы и рекомендации.

Подросток считал, что преступление поможет ему решить конфликт с одноклассниками. В суде стало известно, что он не понимал, что планирует тяжкое преступление, и не знал об уголовной ответственности за свои действия.

По итогам закрытого судебного заседания 13-летнего школьника отправили в специальное учреждение для малолетних правонарушителей на 30 суток.