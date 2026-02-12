В Сочи 13-летнего школьника отправили в центр для малолетних правонарушителей за подготовку теракта

Согласно материалам дела, школьник 2013 года рождения начал планировать преступление в январе 2026 года, и свои намерения и способы совершения теракта он обсуждал с единомышленниками в тематической группе в мессенджере Telegram. Там же публиковались обучающие видеозаписи подобных атак, а участники чата давали подростку советы и рекомендации.