В Сочи 13-летнего школьника отправили в центр для малолетних правонарушителей за подготовку теракта

Лазаревский районный суд Сочи вынес решение о помещении 13-летнего подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Ученика шестого класса уличили в подготовке вооруженного нападения на собственную школу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Согласно материалам дела, школьник 2013 года рождения начал планировать преступление в январе 2026 года, и свои намерения и способы совершения теракта он обсуждал с единомышленниками в тематической группе в мессенджере Telegram. Там же публиковались обучающие видеозаписи подобных атак, а участники чата давали подростку советы и рекомендации.
Подросток считал, что преступление поможет ему решить конфликт с одноклассниками. В суде стало известно, что он не понимал, что планирует тяжкое преступление, и не знал об уголовной ответственности за свои действия.
По итогам закрытого судебного заседания 13-летнего школьника отправили в специальное учреждение для малолетних правонарушителей на 30 суток.