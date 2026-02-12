В Уфе директора стоматологической клиники заподозрили в невыплате зарплаты

В Уфе возбуждено уголовное дело против руководства одной из стоматологических клиник. Поводом стала полная невыплата заработной платы двум сотрудникам на протяжении более двух месяцев. Общая сумма задолженности, по данным СУ СКР по Башкирии, превысила 230 тысяч рублей.
По информации следствия, с ноября 2025 года и до настоящего времени деньги работникам не перечислялись. При этом на счетах организации имелись средства, однако их направили на другие нужды, проигнорировав установленную очередность платежей.
Следователи сейчас устанавливают все детали произошедшего.
