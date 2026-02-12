Financial Times узнала причину обысков в зданиях Еврокомиссии

В 2023 году Европейская комиссия приняла решение продать 23 своих здания в так называемом Европейском квартале Брюсселя в рамках плана по сокращению офисных площадей на 25% к 2030-му. Для продажи был объявлен тендер, который провели в два этапа в соответствии с внутренним регламентом. Победителем стал SFPIM.