Деликатная ситуация: мужчина два дня проходил с застрявшим в интимном месте граненым стаканом

В Уфе граненый стакан застрял в заднем проходе мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Уфы пришлось экстренно госпитализировать из-за застрявшего в нем граненого стакана. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

35-летний мужчина признался, что «экспериментировал» со стеклянным сосудом, и все закончилось плачевно, — тот каким-то образом застрял у него в заднем проходе.

Пострадавший два дня прожил в таком состоянии и надеялся, что стакан как-нибудь выйдет сам. Но нет. Когда мужчина безуспешно попытался вытащить его самостоятельно, случилось страшное: сосуд лопнул.

Уфимца экстренно доставили в больницу и прооперировали. Врачи вытащили стакан и осколки. Сейчас пациенту лучше. Его уже отпустили домой, но впереди его ждет долгий курс реабилитации.

Напомним, в Башкирии за прошлый год это не первый такой деликатный случай: ранее в заднем проходе одного уфимца застрял туалетный ершик, а другого — сразу четыре батарейки. В августе к медикам башкирской столицы в сопровождении своего парня пришла 21-летнеяя девушка — в её прямой кишке оказался надкусанный огурец. А во время новогодних каникул из пятой точке другого жителя Уфы достали два мандарина.