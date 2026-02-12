Пожар в многоэтажке произошел в Суворовском микрорайоне Ростова

Напомним, 10 февраля в Матвеевом Кургане из-за скачка напряжения загорелся частный дом. Хозяева были дома. Они обратили внимание, что свет начал мигать. Причиной стал резкий перепад напряжения. Загорелся обогреватель, от него вспыхнули домашние вещи. Самостоятельно справиться с огнем супруги не смогли и вызвали пожарных. На место выехали девять спасателей и три единицы техники. Пламя охватило 48 квадратных метров. Возгорание удалось быстро ликвидировать.