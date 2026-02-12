Пожар в многоэтажке произошел в Суворовском микрорайоне Ростова

Вечером в четверг, 12 февраля, в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону разгорелся пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Донскому региону.
— Сигнал о возгорании поступил в 18:34, — рассказали в экстренном ведомстве. — На улице Уланской, 11, загорелся балкон на десятом этаже 16-этажного жилого дома. Огонь охватил 20 квадратных метров.
Пожарным удалось быстро остановить распространение пламени. Локализация наступила в 18:54. В тушении участвовали 21 сотрудник МЧС и семь единиц техники.
Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, 10 февраля в Матвеевом Кургане из-за скачка напряжения загорелся частный дом. Хозяева были дома. Они обратили внимание, что свет начал мигать. Причиной стал резкий перепад напряжения. Загорелся обогреватель, от него вспыхнули домашние вещи. Самостоятельно справиться с огнем супруги не смогли и вызвали пожарных. На место выехали девять спасателей и три единицы техники. Пламя охватило 48 квадратных метров. Возгорание удалось быстро ликвидировать.
Дознаватель МЧС России установил: пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования.
