Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серийный вор: В Кишиневе мужчина всего за несколько дней дважды ограбил один и тот же магазин

Действовал злоумышленник по отработанной схеме: разбивал витринное стекло, проникал внутрь и забирал мобильные телефоны [видео]

Источник: Комсомольская правда

Полиция сектора Чеканы задержала 33-летнего уроженца Теленештского района по подозрению в совершении двух краж из одного и того же столичного магазина. Действовал злоумышленник по отработанной схеме: разбивал витринное стекло, проникал внутрь и забирал мобильные телефоны.

В ходе первого налета сумма ущерба составила около 43 000 леев. Спустя всего несколько дней мужчина вернулся в тот же магазин и, используя аналогичный метод, похитил товар еще на 22 000 леев.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый был задержан. Часть украденных телефонов удалось найти и вернуть владельцу бизнеса. Суд санкционировал арест задержанного на 30 суток. За совершение кражи ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Красноречивее всей статистики и соцопросов: В Кишиневе в каждом подъезде каждого дома пустуют до половины квартир — люди уехали на заработки за границу.

У моих сограждан умерла надежда на то. что можно жить в этой стране, жить достойно, получать достойную зарплату, на то, что государство не считает тебя «быдлом» и лишь источником выкачивания налогов (далее…).

Молдова превращается в пустыню: Старшее поколение вымирает быстрее, чем в других странах, а молодёжь стремительно покидает родину, убегая от невыносимых условий жизни.

Центр демографических исследований провел очередной анализ — прогнозы неутешительны (далее…).

Делегация Молдовы на Мюнхенской конференции по безопасности: Мы готовы разрушить что угодно, даже собственное государство — и вам поможем.

Вместе с другими европейцами молдаване будут бороться с США (далее…).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше