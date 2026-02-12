Серийный вор: В Кишиневе мужчина всего за несколько дней дважды ограбил один и тот же магазин

Полиция сектора Чеканы задержала 33-летнего уроженца Теленештского района по подозрению в совершении двух краж из одного и того же столичного магазина. Действовал злоумышленник по отработанной схеме: разбивал витринное стекло, проникал внутрь и забирал мобильные телефоны.
В ходе первого налета сумма ущерба составила около 43 000 леев. Спустя всего несколько дней мужчина вернулся в тот же магазин и, используя аналогичный метод, похитил товар еще на 22 000 леев.
Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый был задержан. Часть украденных телефонов удалось найти и вернуть владельцу бизнеса. Суд санкционировал арест задержанного на 30 суток. За совершение кражи ему грозит до 4 лет лишения свободы.
