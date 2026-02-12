Арестованы оба соучастника стрельбы в анапском техникуме

Расследование установило, что ещё осенью прошлого года подросток открыто делился своими намерениями совершить преступление против коллег и учащихся техникума с одним из сокурсников. Этот сокурсник не предпринял попыток остановить своего товарища, наоборот, активно поддерживая замысел, фактически способствовал развитию трагического сценария. Таким образом, ответственность несут оба юноши, совершившие преступление.