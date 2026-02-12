Арестованы оба соучастника стрельбы в анапском техникуме

Оба студента, причастных к нападению на Анапский индустриальный техникум, решением городского суда Анапы отправлены под арест до 11 апреля.
Дело рассматривалось в закрытом заседании ввиду возраста подсудимых — они несовершеннолетние. По данным следственных органов, один из них непосредственно осуществлял нападение, открыв огонь по сотрудникам учебного заведения, второй выступал подстрекателем преступления.
Исполнителю предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса, включая совершение убийства общеопасным методом, покушение на жизнь нескольких человек и нелегальное обращение с оружием. Второму фигуранту предъявляют подстрекательство к совершению тяжкого преступления, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Напомним, кровавый инцидент произошел утром 11 февраля. Вооруженный подросток прибыл к зданию техникума и открыл стрельбу, сначала ранив библиотекаршу, находившуюся поблизости, а затем попытавшись проникнуть внутрь. Сотрудник охраны, преградивший ему путь, получил тяжелые ранения и позже скончался от полученных травм. Пострадал также ученик техникума, получивший ранения средней степени тяжести.
Расследование установило, что ещё осенью прошлого года подросток открыто делился своими намерениями совершить преступление против коллег и учащихся техникума с одним из сокурсников. Этот сокурсник не предпринял попыток остановить своего товарища, наоборот, активно поддерживая замысел, фактически способствовал развитию трагического сценария. Таким образом, ответственность несут оба юноши, совершившие преступление.