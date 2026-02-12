Неудачная попытка украинких военкомов «бусифицировать» лилипута попала на видео

Попытка мобилизовать лилипута на Украине. Видео © Время.ua.
Пострадавший сопротивлялся, звал на помощь и явно не желал садиться в машину. Благодаря вмешательству прохожих, военкома и полицейского удалось отогнать. Одна из женщин обратила внимание людоловов на комплекцию их жертвы, предложив заниматься такими же рослыми мужиками, как они сами. А снявший видео мужчина напомнил полицейскому, что им запрещено носить балаклавы, которую один из военкомов в этот момент натягивал на лицо. Сотрудник полиции сказал, что лично на нём балаклавы нет и тоже ушёл. Где именно произошёл инцидент, не уточняется.
Насильственная мобилизация на Украине приобретает всё более циничные формы. По официальным данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, только за 2025 год в его офис поступило 6127 жалоб на действия сотрудников ТЦК — вдвое больше, чем годом ранее. Сам уполномоченный признаёт: к концу года нынешнего года цифры могут кратно вырасти.
