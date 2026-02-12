Вашингтон
Пьяный швед угнал машину и попытался въехать в Россию через Финляндию

В Финляндии задержали гражданина Швеции, который в нетрезвом состоянии пытался прорваться в Россию через закрытый пограничный пункт. Об этом сообщает Yle.

В воскресенье мужчина угнал автомобиль у курьера в Рованиеми, а на следующий день приехал на нём к КПП «Салла» на севере страны. Поскольку граница закрыта, он перелез через ворота, где его тут же задержал пограничный патруль. Задержанный пояснил, что намеревался попасть в Россию.

Алкотест показал состояние сильного опьянения. Полиция подозревает шведа в незаконном пересечении границы, угоне, вождении в нетрезвом виде, а также в мелком мошенничестве с банковской картой.

Ранее финские пограничники задержали четверых иностранцев при попытке попасть в Россию. Инцидент произошёл 30 января в районе города Иматра на юго-востоке страны.

