Пьяный швед угнал машину и попытался въехать в Россию через Финляндию

В воскресенье мужчина угнал автомобиль у курьера в Рованиеми, а на следующий день приехал на нём к КПП «Салла» на севере страны. Поскольку граница закрыта, он перелез через ворота, где его тут же задержал пограничный патруль. Задержанный пояснил, что намеревался попасть в Россию.
Алкотест показал состояние сильного опьянения. Полиция подозревает шведа в незаконном пересечении границы, угоне, вождении в нетрезвом виде, а также в мелком мошенничестве с банковской картой.
Ранее финские пограничники задержали четверых иностранцев при попытке попасть в Россию. Инцидент произошёл 30 января в районе города Иматра на юго-востоке страны.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.