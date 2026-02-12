Пьяный швед угнал машину и попытался въехать в Россию через Финляндию

В воскресенье мужчина угнал автомобиль у курьера в Рованиеми, а на следующий день приехал на нём к КПП «Салла» на севере страны. Поскольку граница закрыта, он перелез через ворота, где его тут же задержал пограничный патруль. Задержанный пояснил, что намеревался попасть в Россию.