Мужчина случайно выбросил 20 золотых слитков на помойку

Житель итальянского местечка Торре-Лапилло, входящего в коммуну Порто-Чезарео, едва не лишился всех своих накоплений из-за нелепой случайности. 57-летний мужчина по ошибке выбросил в мусорный бак жестяную коробку, в которой на протяжении многих лет прятал 20 золотых слитков общей стоимостью около 120 тысяч евро. Как сообщает издание Corriere della sera, сокровище удалось вернуть владельцу только благодаря масштабной поисковой операции на мусорном полигоне.