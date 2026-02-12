Мужчина случайно выбросил 20 золотых слитков на помойку

Житель итальянского местечка Торре-Лапилло, входящего в коммуну Порто-Чезарео, едва не лишился всех своих накоплений из-за нелепой случайности. 57-летний мужчина по ошибке выбросил в мусорный бак жестяную коробку, в которой на протяжении многих лет прятал 20 золотых слитков общей стоимостью около 120 тысяч евро. Как сообщает издание Corriere della sera, сокровище удалось вернуть владельцу только благодаря масштабной поисковой операции на мусорном полигоне.
Осознав масштаб потери лишь на следующий день, итальянец обратился за помощью к правоохранителям. Сотрудники ведомства, несмотря на первоначальные сомнения, проверили записи камер видеонаблюдения, которые подтвердили слова заявителя. «Мужчина планомерно приобретал и хранил золото на протяжении нескольких лет, выбрав для безопасности обычную жестяную банку», — описывает ситуацию итальянское СМИ.
Поиски переместились в город Удженто, на территорию свалки, куда к тому моменту мусоровозы уже успели выгрузить тонны отходов. «В итоге контейнер с драгоценным грузом был найден нетронутым и возвращен законному владельцу», — говорится в публикации. По данным журналистов, все слитки были приобретены официально, что позволило карабинерам оперативно идентифицировать имущество.
Инцидент произошел в провинции Лечче, где в последнее время участились сообщения о кражах в частных домах, что и заставляло местных жителей искать изощренные способы хранения ценностей. Однако в данном случае главной угрозой для капитала стала не преступность, а обычная невнимательность.
Власти региона уже назвали этот случай «находкой года», учитывая, что шансы обнаружить небольшую жестяную коробку в горах спрессованного мусора были минимальны.
