Экс-президент FESCO Коростелев стал обвиняемым по делу о хищении 885 миллионов рублей

Бывший президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев стал обвиняемым в уголовном деле о хищении 885 миллионов рублей у Владивостокского морского торгового порта (ВМТП). Об этом в четверг, 12 февраля, сообщает РБК со ссылкой на два источника.