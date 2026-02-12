Вашингтон
Экс-президент FESCO Коростелев стал обвиняемым по делу о хищении 885 миллионов рублей

Бывший президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев стал обвиняемым в уголовном деле о хищении 885 миллионов рублей у Владивостокского морского торгового порта (ВМТП). Об этом в четверг, 12 февраля, сообщает РБК со ссылкой на два источника.

Уточняется, что Коростелев успел скрыться от следствия и находится за пределами России.

Он занимал пост президента FESCO с 2020 года до августа 2024 года. Ранее Коростелев работал вице-президентом FESCO по коммерции и занимал руководящие должности в компаниях «Сибур» и ЛУКОЙЛ.

В тот же день стало известно, что силовики задержали в столице экс-главу совета директоров транспортной группы Fesco бизнесмена Андрея Северилова и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова.

