Экс-президент FESCO Коростелев стал обвиняемым по делу о хищении 885 миллионов рублей

Бывший президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев стал обвиняемым в уголовном деле о хищении 885 миллионов рублей у Владивостокского морского торгового порта (ВМТП). Об этом в четверг, 12 февраля, сообщает РБК со ссылкой на два источника.
Уточняется, что Коростелев успел скрыться от следствия и находится за пределами России.
В тот же день стало известно, что силовики задержали в столице экс-главу совета директоров транспортной группы Fesco бизнесмена Андрея Северилова и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова.