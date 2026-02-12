В Белгородской области 220 тысяч человек остались без света из-за атаки ВСУ

Авария произошла на одной из подстанций. В результате у более чем 220 тысяч жителей Белгорода, а также Белгородского и Шебекинского округов пропало электричество. Аварийные бригады уже приступили к работе. Восстановление, по словам Гладкова, займёт минимум четыре часа.