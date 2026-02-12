В Белгородской области 220 тысяч человек остались без света из-за атаки ВСУ

«Дорогие друзья, из-за нанесённого врагом огневого воздействия происходят веерные отключения электроэнергии», — написал Гладков в телеграм-канале.
Авария произошла на одной из подстанций. В результате у более чем 220 тысяч жителей Белгорода, а также Белгородского и Шебекинского округов пропало электричество. Аварийные бригады уже приступили к работе. Восстановление, по словам Гладкова, займёт минимум четыре часа.
Ранее сообщалось, что семь человек, в том числе ребёнок, пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области. У четырёхлетней девочки зафиксировали слепое осколочное ранение спины.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.