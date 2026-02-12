Вашингтон
Мигрант жестоко избил девушку во Владивостоке за отказ познакомиться

Во Владивостоке полиция проверяет информацию об избиении девушки в кафе.

Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

К медикам обратилась пациентка с ушибами лица. Позже 25-летняя пострадавшая написала заявление с просьбой найти и наказать нападавшего.

«В ходе конфликта неизвестный нанес ей телесные повреждения», — уточнили в полиции. Девушку направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень вреда здоровью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным местных СМИ, на девушку напал мигрант после того, как она отказалась с ним знакомиться.

Ранее в московском метро мужчина сломал девушке нос.