Мигрант жестоко избил девушку во Владивостоке за отказ познакомиться

Во Владивостоке полиция проверяет информацию об избиении девушки в кафе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
К медикам обратилась пациентка с ушибами лица. Позже 25-летняя пострадавшая написала заявление с просьбой найти и наказать нападавшего.
«В ходе конфликта неизвестный нанес ей телесные повреждения», — уточнили в полиции. Девушку направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень вреда здоровью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным местных СМИ, на девушку напал мигрант после того, как она отказалась с ним знакомиться.
Ранее в московском метро мужчина сломал девушке нос.