Экс-председателя совета директоров FESCO Северилова арестовали по делу о хищении

Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте бывшего председателя совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере, сообщил ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Северилова под стражу до 11 апреля по статье 160 УК РФ (часть 4). Об этом рассказал участник судебного процесса.
Fesco — одна из ведущих российских транспортно-логистических компаний, занимающаяся контейнерными перевозками морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Она владеет собственным флотом, портом Владивосток, железнодорожными составами, парком контейнеров и терминалами в Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке и Томске.
Ранее KP.RU сообщил, что в Москве были задержаны Андрей Северилов и вице-президент Fesco Борис Иванов. Обоих подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.