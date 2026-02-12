В одном из районов Алматы власти намерены объявить режим ЧС

Согласно проекту, речь идет о перебоях с водоснабжением в микрорайонах Кокшокы, жилом комплексе «Алма» и прилегающих жилых домах. Введение режима ЧС необходимо для оперативного принятия мер по защите населения и ликвидации последствий техногенной аварии.