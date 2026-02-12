ВСУ ударили дроном по кафе в Васильевке в Запорожской области

Последствия обстрела кафе в Васильевке Запорожской области. Видео © Telegram / Балицкий Евгений.
По его словам, здание получило значительные разрушения. К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Балицкий назвал произошедшее очередным актом террора киевского режима против мирной инфраструктуры.
Ранее в Брянской области под обстрел попал автомобиль главы Чаусовского сельского поселения Игоря Шаповалова. Украинские боевики намеренно атаковали движущуюся гражданскую машину в приграничном районе. Чиновник получил ранения, ему оказана помощь. Оба инцидента укладываются в устойчивую тактику ВСУ: бить не по военным, а по мирной инфраструктуре, запугивая людей и разрушая нормальную жизнь.
