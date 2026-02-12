Пропавшие в Петербурге сестры могли попасть в секту, куда их увезла мать

Две сестры 11 и 18 лет из Санкт-Петербурга, которые пропали при загадочных обстоятельствах, могли попасть в секту «Царская империя» в Ульяновской области. Как сообщает «КП-Петербург», туда их могла увезти мать мать девочек.
«Они исчезли утром 9 февраля. Старшая отводила в школу младшую. Тем же вечером мой сын подал заявление в полицию. А через день к нам с анонимного аккаунта пришло видео, на котором мать и дочери просят не искать их», — рассказала бабушка девочек Мария Жвалева.
По словам женщины, родители пропавших сестер Александр и Анна расстались около двух лет назад. После этого мать увезла детей в Псковскую область, где они жили в частном доме. Там девочки не посещали больницы и нигде не учились. Позднее бабушка и отец узнали, что речь шла про деревню сектантов.
Год назад Александр забрал дочек от матери и забрал их в Петербург. Дети работали с психологами и были ограждены от матери и ее воздействия. Однако за месяц до заседания суда о лишении Анны родительских прав девочки пропали.
На видеозаписи, которую получили родные девочек, сестры вместе с мамой сидят на диване в неизвестной квартире. Все они одеты в юбки и платки. Старшая из девочек также читала слова по бумажке, прося не искать их и рассказывая, что она отказалась от своих документов по религиозным убеждениям.
Речь идет о секте «Царская империя» в селе Айбаши, над лидером которой, Леонидом Власовым, сейчас идет суд в Самарской области. Приезжающие в общину люди продавали жилье и бросали детей, поддавшись «учению» основателя секты.