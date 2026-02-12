Пропавшие в Петербурге сестры могли попасть в секту, куда их увезла мать

По словам женщины, родители пропавших сестер Александр и Анна расстались около двух лет назад. После этого мать увезла детей в Псковскую область, где они жили в частном доме. Там девочки не посещали больницы и нигде не учились. Позднее бабушка и отец узнали, что речь шла про деревню сектантов.