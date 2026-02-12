Вашингтон
Пропавшего во время лыжной прогулки россиянина нашли мертвым в Ленобласти

На Ладожском озере спасатели нашли тело лыжника, провалившегося под лед. Об этом сообщает Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

Мужчина ушел на прогулку от острова Кильпола в сторону острова Селькамарьянсаари в Лахденпохском районе Карелии. В четверг информация о его пропаже поступила дежурной смене поисково-спасательного отряда из Приозерска.

«При проведении поисковых работ спасатели обнаружили полынью, в которую провалился лыжник. Мужчина погиб», — говорится в сообщении.

Тело погибшего доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Спасатели в очередной раз призвали граждан соблюдать правила безопасности и не выходить на лед в запрещенных местах.

Ранее в Новосибирске девочка провалилась под лед реки Обь и исчезла.