Снегоуборочный трактор ковшом разбил голову женщине в Чебоксарах. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления Чувашии.
Инцидент произошел 12 февраля в 08:25 во дворе дома 21 на бульваре Юности в Чебоксарах. По предварительным данным, 39-летний водитель трактора марки «New Holland», который выполнял работы по уборке снега, потерял контроль над машиной.
В результате трактор наклонился и его ковш задел 45-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с травмой головы.
Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства происшествия.
В конце декабря водитель крана-манипулятора не заметил женщину на улице Маршала Тухачевского в Москве и задавил ее насмерть. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств аварии.