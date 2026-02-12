Вашингтон
Снегоуборочный трактор ковшом разбил голову женщине в Чебоксарах

Снегоуборочный трактор ковшом разбил голову женщине в Чебоксарах. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления Чувашии.

Снегоуборочный трактор ковшом разбил голову женщине в Чебоксарах. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления Чувашии.

Инцидент произошел 12 февраля в 08:25 во дворе дома 21 на бульваре Юности в Чебоксарах. По предварительным данным, 39-летний водитель трактора марки «New Holland», который выполнял работы по уборке снега, потерял контроль над машиной.

В результате трактор наклонился и его ковш задел 45-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с травмой головы.

Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства происшествия.

В конце декабря водитель крана-манипулятора не заметил женщину на улице Маршала Тухачевского в Москве и задавил ее насмерть. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств аварии.