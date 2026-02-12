«Отрезали лишнее»: россиянин судится с больницей из-за ампутации вслепую

Житель Дагестана Ревшан ведет судебную тяжбу с одной из больниц, требуя два миллиона рублей компенсации за потерю конечностей. Как сообщает телеграм-канал Mash Gor, мужчина обвиняет медиков в халатности: хирурги ампутировали ему два пальца без проведения предварительного рентгена и отправили домой с открытым кровотечением. На данный момент дело находится на стадии апелляции в Верховном суде Республики Дагестан.
Трагедия началась с бытовой травмы — в марте 2023 года мужчина сильно порезал левую руку. В больнице врачи пообещали, что «средний палец можно спасти, а указательный — только частично». Однако уже через 40 минут пациента экстренно прооперировали, удалив оба перста полностью. При этом медики «обрадовали» пациента прогнозом, что через пару дней, возможно, придется удалять еще и третий палец. После процедуры мужчин, как он утверждает, без назначений и госпитализации выставили за дверь.
Когда он попал в другую больницу, там ему наконец сделали рентген и взяли анализы, выяснив, что у него перелом фаланги. Врачи второй клиники смогли остановить инфекцию, установив спицу и назначив курс антибиотиков, но пальцы было уже не вернуть. Пациенту потребовалась длительная реабилитация в частных клиниках.
В суде медики не признают халатности, в то время как истец настаивает на том, что отсутствие элементарного обследования перед операцией лишило его шанса на сохранение руки.
