«Отрезали лишнее»: россиянин судится с больницей из-за ампутации вслепую

Трагедия началась с бытовой травмы — в марте 2023 года мужчина сильно порезал левую руку. В больнице врачи пообещали, что «средний палец можно спасти, а указательный — только частично». Однако уже через 40 минут пациента экстренно прооперировали, удалив оба перста полностью. При этом медики «обрадовали» пациента прогнозом, что через пару дней, возможно, придется удалять еще и третий палец. После процедуры мужчин, как он утверждает, без назначений и госпитализации выставили за дверь.