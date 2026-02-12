Трое фигурантов дела Fesco скрылись за пределами РФ, начат их розыск

Трое фигурантов по уголовному делу о растрате транспортной компании Fesco скрылись за пределами России. Правоохранительные органы начали их розыск. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.
«Следователями и оперативниками проводится работа по установлению местонахождения еще троих предполагаемых соучастников противоправной деятельности, которые скрылись за пределами Российской Федерации», — указано в заявлении.
Ранее сайт KP.RU информировал, что в Москве задержаны бывший председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов и вице-президент компании Борис Иванов. Их подозревают в крупной растрате на сумму 885 миллионов рублей. Известно, что Северилова арестовали сроком до 11 апреля 2026 года. Заседания по избранию меры пресечения для обоих предпринимателей назначены на 12 февраля 2026 года.