Трое фигурантов дела Fesco скрылись за пределами РФ, начат их розыск

Ранее сайт KP.RU информировал, что в Москве задержаны бывший председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов и вице-президент компании Борис Иванов. Их подозревают в крупной растрате на сумму 885 миллионов рублей. Известно, что Северилова арестовали сроком до 11 апреля 2026 года. Заседания по избранию меры пресечения для обоих предпринимателей назначены на 12 февраля 2026 года.