Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, ранено пятеро человек

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Республику Коми: беспилотники типа «Лютый» атаковали Ухту с расстояния около двух тысяч километров. Запуск мог производиться из Полтавской или Черниговской областей Это уже не первый налёт на регион — летом 2025 года ВСУ уже пытались поразить цели в Коми. Тактика киевского режима неизменна: бить по гражданской инфраструктуре и запугивать мирных жителей, невзирая на географию и здравый смысл.