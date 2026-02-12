Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, ранено пятеро человек

Самые тяжёлые последствия — в селе Головчино Грайворонского округа. Дрон атаковал легковой автомобиль, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения рук и ног, а также перелом носа. Он госпитализирован, машина сгорела. Повреждены частный дом и надворная постройка.
В Шебекинском округе дрон ударил по машине в селе Вознесеновка — второй мужчина доставлен в больницу с минно-взрывной травмой. На трассе Бочковка — Нечаевка ранены муж и жена: у обоих минно-взрывные травмы и баротравмы, назначено амбулаторное лечение.
Кроме того, в больницу обратился житель посёлка Красная Яруга, пострадавший накануне. У него слепое осколочное ранение ноги.
Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Республику Коми: беспилотники типа «Лютый» атаковали Ухту с расстояния около двух тысяч километров. Запуск мог производиться из Полтавской или Черниговской областей Это уже не первый налёт на регион — летом 2025 года ВСУ уже пытались поразить цели в Коми. Тактика киевского режима неизменна: бить по гражданской инфраструктуре и запугивать мирных жителей, невзирая на географию и здравый смысл.
