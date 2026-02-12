Фигурантов дела транспортной группы FESCO обвиняют в растрате ₽885 млн

Следствие вменяет фигурантам дела транспортной группы Fesco растрату на 885 млн рублей, сообщается на сайте следственного департамента МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что по этому делу задержаны двое предполагаемых участников организованной группы — бывший акционер и топ-менеджер транспортной компании, а также заместитель гендиректора по производственному развитию одного из морских пароходств.
По версии следствия, с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла подозреваемые купили по завышенной стоимости 100% доли уставного капитала предприятия, которое не вело реальную деятельность. Сделка была совершена, когда заключение соглашений, ухудшающих финансовое состояние компании, было запрещено. В результате, полагают следователи, были растрачены 885 млн рублей транспортной группы.
Следователи возбудили дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), задержанным предъявили обвинения и заключили под стражу. Правоохранители разыскивают еще троих предполагаемых соучастников преступления, которые выехали с территории России.
Ранее СМИ сообщили, что суд арестовал по делу о растрате на два месяца бывшего председателя совета директоров Fesco Андрея Северилова. Сообщалось, что по этому делу также задержали вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова.