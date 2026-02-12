Фигурантов дела транспортной группы FESCO обвиняют в растрате ₽885 млн

По версии следствия, с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла подозреваемые купили по завышенной стоимости 100% доли уставного капитала предприятия, которое не вело реальную деятельность. Сделка была совершена, когда заключение соглашений, ухудшающих финансовое состояние компании, было запрещено. В результате, полагают следователи, были растрачены 885 млн рублей транспортной группы.