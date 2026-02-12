Шесть человек попали в больницу в результате ДТП под Воронежем

Примерно в 17:25 столкнулись автобус под управлением 63-летнего водителя и «УАЗ», за рулем которого находился 73-летний автомобилист. В результате аварии пострадали шесть пассажиров автобуса — женщины 39-ти и 55-ти лет, мужчины 41-го, 48-ми, 61-го и 63-х лет. Всех их на «скорых» увезли в больницу.