Хуснуллин назвал удары ВСУ по Белгородчине беспрецедентными

По словам Хуснуллина, на инфраструктуру Белгородской области идёт мощная атака. Из-за обстрелов серьёзно пострадала энергосистема — без света остались около 78 тысяч жителей Белгорода. По его словам, региону окажут дополнительные меры финансовой и организационной поддержки. Доклад по итогам рабочей поездки будет представлен президенту Владимиру Путину.
«Команда губернатора Вячеслава Владимировича Гладкова, федеральные структуры, ресурсоснабжающие организации максимально делают все возможное для оперативной ликвидации последствий. Сформированы запасы резервных источников снабжения электроэнергией, функционируют свыше 330 аварийных бригад и более 400 единиц спецтехники», — написал Хуснуллин.
Напомним, Гладков сообщил, что более 220 тысяч человек остались без света из-за атаки ВСУ. На устранение последствий понадобится не менее четырёх часов.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.