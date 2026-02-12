Хуснуллин назвал удары ВСУ по Белгородчине беспрецедентными

По словам Хуснуллина, на инфраструктуру Белгородской области идёт мощная атака. Из-за обстрелов серьёзно пострадала энергосистема — без света остались около 78 тысяч жителей Белгорода. По его словам, региону окажут дополнительные меры финансовой и организационной поддержки. Доклад по итогам рабочей поездки будет представлен президенту Владимиру Путину.