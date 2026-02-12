Вашингтон
Le Figaro: тела двух новорожденных нашли в морозилке дома во Франции

Во Франции женщина, являющаяся матерью девятерых детей, заподозрена в причастности к смерти двух новорожденных.

Источник: Аргументы и факты

Во Франции женщина, являющаяся матерью девятерых детей, заподозрена в причастности к смерти двух новорожденных. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По информации издания, речь идет о женщине около 50 лет. Тела двух новорожденных были обнаружены в морозильной камере ее дома, расположенного в коммуне Айвиллер-э-Лиомон в департаменте Верхняя Сона.

Отмечается, что хозяйка покинула жилье, не предупредив об этом, что вызвало подозрения. Как сообщил один из источников газеты, в настоящее время в доме проживает один из ее сыновей. Какие показания он дал полиции, не уточняется.

Женщина была задержана в среду, 11 февраля, в столичном регионе. По предварительным данным, ей предъявлено обвинение в совершении двойного убийства.

Ранее сообщалось, что три поколения семьи из Британии осуждены на 100 лет за систематические изнасилования и жестокие пытки своего же ребенка.