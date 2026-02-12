Бывшего чиновника Хабаровского края осудили за фальшивый диплом

Бывшего исполняющего обязанности заместителя главы Советского-Гаванского района Хабаровского края по социальным вопросам приговорили к ограничению свободы на четыре месяца за трудоустройство по поддельному диплому. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Летом 2016 года чиновник заказал по почте фальшивый диплом бакалавра по управлению персоналом. С дипломом его взяли на руководящую должность в администрацию. Экспертиза подтвердила: бланк ненастоящий, защитные элементы не соответствуют стандартам, — говорится в сообщении.
Обвиняемый признал вину и рассказал, что с 2011 года учился дистанционно и платил за семестры по 50−60 тысяч рублей, но не явился на защиту. Куратор предложил заплатить ему 40 тысяч рублей для доставки диплома, и чиновник согласился на это, передает Telegram-канал ведомства.
29 сентября 2025 года Щербинский районный суд Москвы постановил запретить свыше десяти интернет-ресурсов, на которых продавались поддельные документы о получении высшего образования и служебные удостоверения.