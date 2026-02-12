Бывшего чиновника Хабаровского края осудили за фальшивый диплом

Обвиняемый признал вину и рассказал, что с 2011 года учился дистанционно и платил за семестры по 50−60 тысяч рублей, но не явился на защиту. Куратор предложил заплатить ему 40 тысяч рублей для доставки диплома, и чиновник согласился на это, передает Telegram-канал ведомства.